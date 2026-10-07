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CNN: nieuwe aanklachten tegen Maduro om martelen Amerikanen

Samenleving
door anp
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NEW YORK (ANP) - Tegen de gevangengenomen Venezolaanse president Nicolás Maduro en zijn vrouw komen nieuwe aanklachten, meldt de Amerikaanse nieuwssite CNN. Het zou gaan om onder meer de vermeende marteling van Amerikanen die vastzaten in Venezuela toen Maduro daar aan de macht was.
Volgens de Amerikaanse regering werden meer dan tien Amerikanen onwettig vastgehouden door het toenmalige Venezolaanse regime, zeggen bronnen rond het onderzoek tegen CNN. Twee van hen zouden daarbij ook gemarteld zijn.
Maduro en zijn vrouw werden in januari opgepakt tijdens een Amerikaanse bliksemoperatie in Venezuela. Ze zijn overgebracht naar New York en worden daar vervolgd voor drugshandel, omdat hij banden zou hebben met drugsbendes. Maduro ontkent dat. Ook hebben nabestaanden van een aantal Venezolanen een zaak tegen hem aangespannen omdat hij als president verantwoordelijk zou zijn voor honderden politiemoorden.
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