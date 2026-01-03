ECONOMIE
CNN: plannen om Maduro naar New York te brengen voor proces

Samenleving
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 15:25
NEW YORK (ANP) - Er worden plannen gemaakt om de Venezolaanse president Nicolás Maduro naar New York te brengen, meldden ingewijden aan nieuwszender CNN. Daar is Maduro aangeklaagd en zou hij terechtstaan.
Maduro wordt beschuldigd van "samenzwering voor narcoterrorisme, samenzwering voor cocaïne-import, bezit van machinegeweren en explosieven, en samenzwering om machinegeweren en explosieven tegen de Verenigde Staten te gebruiken", meldde justitieminister Pam Bondi eerder op X.
De Venezolaanse president en zijn vrouw werden zaterdag bij Amerikaanse aanvallen opgepakt en het land uit gevlogen. Sindsdien is niet bekend waar hij zich bevindt. Vicepresident Delcy Rodríguez eiste eerder op de dag dat de Amerikanen met een teken van leven zouden komen. Ingewijden meldden aan persbureau Reuters dat zij zich nu mogelijk in Rusland bevindt.
