ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Schulting op NK shorttrack derde op 1000 meter, titel Velzeboer

Sport
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 15:29
anp030126147 1
LEEUWARDEN (ANP) - Suzanne Schulting is bij haar rentree op het NK shorttrack als derde geëindigd op de 1000 meter. De olympisch kampioene op deze afstand moest in Leeuwarden de titel laten aan Xandra Velzeboer, die haar zus Michelle en Schulting aftroefde op de 1000 meter.
Schulting maakte na bijna twee jaar haar rentree op het NK shorttrack. De meervoudig olympisch kampioene reed op het WK in 2024 haar laatste wedstrijd. Toen brak ze haar enkel. Daarna concentreerde ze zich op het langebaanschaatsen, waarop ze zich vorige week op de 1000 meter kwalificeerde voor de Olympische Spelen van Milaan.
loading

POPULAIR NIEUWS

ANP-545973214

Zo rijk is schaatskoningin Jutta Leerdam

_185eed19-08c3-4887-b372-c8ab28f6c093

Het verborgen leven van Poetin: tussen macht en mysterie

anp 487442358

Heb je oliebollen over? Dit kun je ermee doen

88846797_m

Brandend maagzuur: simpele gewoontes die vaak meer doen dan een pil

schermafbeelding 2024 05 20 om 144807

Van glad tot ruig: 100 jaar mannenkapsels in 1 minuut

Scherm­afbeelding 2026-01-03 om 00.46.07

X en Grok: hoe Musk’s AI vrouwen ongevraagd uitkleedt

Loading