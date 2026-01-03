Schulting op NK shorttrack derde op 1000 meter, titel Velzeboer

LEEUWARDEN (ANP) - Suzanne Schulting is bij haar rentree op het NK shorttrack als derde geëindigd op de 1000 meter. De olympisch kampioene op deze afstand moest in Leeuwarden de titel laten aan Xandra Velzeboer, die haar zus Michelle en Schulting aftroefde op de 1000 meter.

Schulting maakte na bijna twee jaar haar rentree op het NK shorttrack. De meervoudig olympisch kampioene reed op het WK in 2024 haar laatste wedstrijd. Toen brak ze haar enkel. Daarna concentreerde ze zich op het langebaanschaatsen, waarop ze zich vorige week op de 1000 meter kwalificeerde voor de Olympische Spelen van Milaan.