CNN: Rusland probeerde topman Duitse wapenfabrikant om te leggen

DÜSSELDORF (ANP) - Een Russisch complot om de topman van de Duitse wapenfabrikant Rheinmetall om te leggen is mislukt, meldt CNN. Volgens de Amerikaanse nieuwszender hebben de inlichtingendiensten uit Duitsland en de Verenigde Staten de plannen eerder dit jaar ontdekt en is voorkomen dat er een moordpoging kon worden gedaan op Armin Papperger.

Meer hoge figuren uit de wapenindustrie zouden op een Russische lijst staan om geliquideerd te worden, maar de plannen over Papperger waren het concreetst. Het gaat volgens CNN om meerdere Europese wapenfabrikanten die een rol spelen bij de militaire bevoorrading van Oekraïne.

Rheinmetall is de grootste wapenfabrikant van Duitsland en produceert onder meer artilleriegranaten van 155 millimeter. Daar maakt de Oekraïense krijgsmacht veel gebruik van in de oorlog met Rusland. Ergens in de komende weken opent het bedrijf een fabriek in Oekraïne om gepantserde voertuigen te maken.