Belaagde president Kenia stuurt regering weg en wil 'brede basis'

NAIROBI (ANP/DPA) - President William Ruto van Kenia heeft de hele regeringsploeg, op de buitenlandminister na, naar huis gestuurd. Dat deed hij na massale betogingen tegen de voorgenomen bezuinigingen van de regering. Ruto zegt een nieuwe regering te willen die rust op "een brede politieke basis". Hij wil daarvoor in gesprek gaan met partijen en organisaties uit allerlei sectoren.

De betrokken ministeries worden voorlopig geleid door de staatssecretaris op elk departement. Ruto zegt dat de volgende regeringsploeg "soepel, goedkoop en doelmatig" te werk zal gaan. Sinds drie weken zijn er massale protesten die ook leidden tot de bestorming van het parlement in hoofdstad Nairobi. Bij het neerslaan van betogingen zouden circa veertig demonstranten zijn doodgeschoten.

De oppositie in het land met 51,5 miljoen inwoners beschuldigde de regering van de in 2022 aangetreden Ruto al tijden van verkwisting van overheidsgeld en corruptie. Aanleiding voor de uitgebarsten onlusten was een nieuwe begroting waarmee veel belastingen aanzienlijk verhoogd zouden worden om overheidsuitgaven terug te dringen en -inkomsten te verhogen. Veel mensen kunnen al niet rondkomen, mede als gevolg van de inflatie.