CNV: afblazen staking bewuste keuze, bedoeld voor onrust bij NS

UTRECHT (ANP) - Het afblazen van de treinstaking op donderdag is een bewuste keuze van de vakbonden, bedoeld om extra onrust bij NS te veroorzaken. Dat heeft CNV-onderhandelaar Henk Jongsma laten weten aan het ANP. De bonden hadden namelijk signalen dat de spoorvervoerder al een alternatieve dienstregeling had klaarliggen voor donderdag. Door niet te staken denken de bonden nu voor meer onrust te kunnen zorgen, in de hoop de werkgever zo te bewegen gehoor te geven aan hun eisen voor een nieuwe cao.