CO2-uitstoot daalt harder door coalitieplannen, maar meer nodig

DEN HAAG (ANP) - De CO2-uitstoot daalt harder met de klimaatmaatregelen die de coalitie van D66, VVD en CDA wil doorvoeren dan zonder nieuwe plannen. Dat schrijven het Centraal Planbureau en het Planbureau voor de Leefomgeving in hun doorrekening van het akkoord. Maar meer is nodig om in 2050 klimaatneutraal te zijn.

De coalitie wil bijvoorbeeld geld uittrekken om de stroomprijs te verlagen en om elektriciteitskosten van de industrie te dempen. "Hierdoor wordt elektrificatie aantrekkelijker", schrijven de planbureaus. "Dit leidt tot een afname van de CO2-emissies in de industrie."

Dat hybride warmtepompen vanaf 2029 de norm worden bij huishoudens die hun ketel vervangen, bespaart ook uitstoot van broeikasgassen. Hetzelfde geldt voor uitkoopregelingen in de landbouw en voor plannen om meer windenergie op zee op te wekken.