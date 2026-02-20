Groot deel van VVD-kiezers nu al negatief over nieuw kabinet

Minder dan de helft (45 procent) van de VVD -kiezers heeft vertrouwen in het kabinet-Jetten, dat deze maandag gepresenteerd wordt. Dat terwijl de VVD, volgens kiezers, juist het meeste binnenhaalde in de formatie. D66- en CDA-kiezers zijn wél enthousiast.

Dat blijkt uit onderzoek van EenVandaag onder ruim 20.000 leden van het Opiniepanel. Een derde van alle kiezers (32 procent) zegt vertrouwen te hebben in het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA. Dat is iets lager dan het vertrouwen waar kabinet-Schoof (42 procent) 1,5 jaar geleden mee startte, al had die coalitie destijds wel een meerderheid aan zetels.

Na de presentatie van het coalitieakkoord was een grote groep kiezers het nog eens: de VVD heeft het meeste uit de onderhandelingen binnen weten te slepen. Toch kijkt van de coalitiepartijen juist die kiezersgroep met het minste vertrouwen (45 procent) naar het nieuwe kabinet. Teleurgestelde VVD'ers geven onder andere aan liever toch een meerderheidscoalitie te hebben gehad met een rechtse partij erbij.