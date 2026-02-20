Russische gevechtsvliegtuigen gespot bij Alaska

CHEYENNE MOUNTAIN (ANP/RTR) - Het North American Aerospace Defense Command (NORAD) heeft meerdere Russische militaire vliegtuigen gedetecteerd en gevolgd die actief waren nabij Alaska. Dat meldt de Amerikaans-Canadese defensieorganisatie in een verklaring.

Het ging om twee Russische Tu-95's, twee Su-35's en een A-50 nabij het luchtruim van Alaska. NORAD reageerde door meerdere gevechtsvliegtuigen te sturen om de Russische te onderscheppen en te begeleiden.

De gevechtsvliegtuigen bevonden zich in het zogenoemde ADIZ-gebied van het luchtruim van Alaska. Een ADIZ (Air Defense Identification Zone) wordt ook wel luchtverdedigingsidentificatiezone genoemd. Het is een door een land ingesteld gebied in het luchtruim, vaak buiten het eigen soevereine territorium, waarbinnen vliegtuigen zich moeten identificeren.

De Russische militaire vliegtuigen bleven in het internationale luchtruim en drongen niet het Amerikaanse of Canadese soevereine luchtruim binnen, aldus NORAD.