Longkanker
wordt vaak pas laat ontdekt, omdat de eerste signalen makkelijk worden weggewuifd als ‘iets onschuldigs’.
Een kuchje hier, wat kortademigheid daar
Een kuchje hier, wat kortademigheid daar – de meeste mensen leggen de link niet meteen met kanker. Toch krijgt in Nederland elk jaar ruim 14.000 mensen de diagnose longkanker, en overlijden meer dan 10.000 patiënten aan de ziekte. Artsen waarschuwen: juist ogenschijnlijk banale klachten die weken of maanden blijven aanhouden, verdienen serieuze aandacht.
Longkanker
geeft in het begin vaak weinig of vage klachten, waardoor de diagnose regelmatig pas valt als de ziekte al vergevorderd is. Vroege ontdekking maakt behandelingen als operatie, gerichte therapie of immunotherapie echter aanzienlijk kansrijker. Longkankerpatiënten benadrukken dat zij de signalen achteraf wél herkennen – maar het verband destijds simpelweg niet legden, juist omdat ze soms jong waren of nooit gerookt hadden. De boodschap van artsen en ervaringsdeskundigen is dan ook helder: beter één keer te veel naar de huisarts dan één keer te laat.