Deze 8 klachten kunnen vroege signalen van longkanker zijn

gezondheid
door Nina van der Linden
donderdag, 19 februari 2026 om 16:10
Longkanker wordt vaak pas laat ontdekt, omdat de eerste signalen makkelijk worden weggewuifd als ‘iets onschuldigs’.

Acht alarmsignalen die je niet mag negeren

  • Een hoest die langer dan enkele weken aanhoudt of duidelijk verandert in aard of frequentie.​
  • Pijn of een drukkend gevoel op de borst, soms uitstralend naar schouder of arm, vooral bij diep ademhalen of hoesten.​
  • Kortademigheid of piepende ademhaling bij lichte inspanning of zelfs in rust.​
  • Het ophoesten van bloed of roestkleurig slijm, ook in kleine hoeveelheden.​
  • Onbedoeld gewichtsverlies en verlies van eetlust in een relatief korte periode.​
  • Aanhoudende extreme vermoeidheid of algemene zwakte, zonder duidelijke verklaring.​
  • Steeds terugkerende of moeilijk behandelbare luchtweginfecties, zoals bronchitis of longontsteking.​
  • Heesheid of een duidelijk veranderde stem die niet overgaat.​
Een kuchje hier, wat kortademigheid daar

Een kuchje hier, wat kortademigheid daar – de meeste mensen leggen de link niet meteen met kanker. Toch krijgt in Nederland elk jaar ruim 14.000 mensen de diagnose longkanker, en overlijden meer dan 10.000 patiënten aan de ziekte. Artsen waarschuwen: juist ogenschijnlijk banale klachten die weken of maanden blijven aanhouden, verdienen serieuze aandacht.

Waarom vroeg herkennen zo cruciaal is

Longkanker geeft in het begin vaak weinig of vage klachten, waardoor de diagnose regelmatig pas valt als de ziekte al vergevorderd is. Vroege ontdekking maakt behandelingen als operatie, gerichte therapie of immunotherapie echter aanzienlijk kansrijker. Longkankerpatiënten benadrukken dat zij de signalen achteraf wél herkennen – maar het verband destijds simpelweg niet legden, juist omdat ze soms jong waren of nooit gerookt hadden. De boodschap van artsen en ervaringsdeskundigen is dan ook helder: beter één keer te veel naar de huisarts dan één keer te laat.

