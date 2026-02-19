Een kuchje hier, wat kortademigheid daar

Een kuchje hier, wat kortademigheid daar – de meeste mensen leggen de link niet meteen met kanker. Toch krijgt in Nederland elk jaar ruim 14.000 mensen de diagnose longkanker, en overlijden meer dan 10.000 patiënten aan de ziekte. Artsen waarschuwen: juist ogenschijnlijk banale klachten die weken of maanden blijven aanhouden, verdienen serieuze aandacht.