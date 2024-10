COA: 68 asielzoekers overnacht in Ugchelen, in opvang rustig

UGCHELEN (ANP) - In de crisisnoodopvang voor asielzoekers in Ugchelen hebben in de nacht van maandag op dinsdag 68 mensen overnacht, meldt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers. De asielorganisatie heeft de berichten gezien over de onrust bij de aankomst van de asielzoekers maandagavond, maar reageert daar verder niet op, laat een woordvoerder weten. In de nachtopvang zelf was het volgens hem rustig.

De politie kwam maandagavond naar de opvanglocatie na een melding en constateerde dat er "een handjevol mensen" stond. Een lokale persfotograaf meldde dat de politie buurtbewoners op afstand hield terwijl een bus met asielzoekers arriveerde. Volgens de persfotograaf klonken er scheldwoorden. Een woordvoerder van de politie zei dat agenten met de aanwezigen in gesprek zijn gegaan. Dinsdagochtend wilde de politie niet direct reageren op de vraag of er aanhoudingen zijn geweest.

De locatie in Ugchelen wordt gebruikt als nachtopvang voor maximaal honderd mensen voor wie in het aanmeldcentrum in Ter Apel geen plek is. 's Ochtends worden ze met een bus weer naar Ter Apel gebracht. De opvang werd vorige week voor het eerst gebruikt, dat verliep toen rustig.

In het Gelderse dorp was veel weerstand tegen de komst van de opvanglocatie in een voormalig schoolgebouw. Zo vond er voor de opening een explosie plaats in het pand. Burgemeester Ton Heerts van de gemeente Apeldoorn, waar Ugchelen onder valt, zei toen dat hij "absoluut geen begrip" had voor "bedreiging en geweld". De gemeente was dinsdagochtend nog niet bereikbaar voor commentaar op de meest recente onrust bij de opvang.