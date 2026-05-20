COA-baas: 500 plekken nodig voor gewone situatie bij Ter Apel

door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 23:24
HILVERSUM (ANP) - Er zijn per direct 500 nieuwe opvangplekken voor asielzoekers nodig "om de situatie in Ter Apel weer gewoon te krijgen", zei bestuursvoorzitter Joeri Kapteijns van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) woensdagavond in het tv-programma Nieuwsuur. De komende tijd zijn dat er nog veel meer, vertelde hij.
Woensdagochtend maakte het COA bekend dat alleen de meest kwetsbare asielzoekers binnengelaten worden in de opvang in het Groningse Ter Apel. Woensdagavond staan daarom enkele tientallen asielzoekers buiten. Inmiddels heeft de gemeente Stadskanaal laten weten onderdak te bieden aan hen.
Om de situatie "de komende weken goed te houden" zijn 1000 nieuwe plekken nodig en richting de zomer loopt dat aantal op naar zo'n 3500 "om het landelijk gewoon weer rustig te krijgen", aldus Kapteijns bij Nieuwsuur. Als gekeken wordt naar de periode tot aan het einde van de zomer, zijn zelfs bijna 8000 nieuwe opvangplekken nodig. "Dat zijn heel veel locaties", schetste Kapteijns.
