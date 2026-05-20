ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Meerderheid landen erkent klimaatverplichtingen bij VN

Samenleving
door anp
woensdag, 20 mei 2026 om 23:01
anp200526184 1
NEW YORK (ANP) - De Algemene Vergadering van de VN "verwelkomt" de adviserende uitspraak die het Internationaal Gerechtshof (ICJ) vorig jaar deed over het tegengaan van klimaatverandering. In een resolutie die woensdag werd aangenomen, wordt het advies "een gezaghebbende bijdrage in de verduidelijking van het internationaal recht" genoemd. De Verenigde Staten stemden tegen.
Naast de VS stemden zeven andere landen tegen de resolutie, die onder druk van grote vervuilers flink is afgezwakt. Dat zijn vooral olieproducerende landen zoals Saudi-Arabië en Iran.
De rechters van het hof, dat in het Haagse Vredespaleis is gevestigd, waren vorig jaar unaniem in hun oordeel: staten zijn verplicht om het klimaatsysteem te beschermen. Ook kunnen ze aansprakelijk zijn voor schade van anderen als ze die plicht verzaken.
Resolutie
In de aangenomen resolutie worden alle landen opgeroepen zich te houden aan de verplichtingen die het hof heeft genoemd. Hoewel resoluties van de Algemene Vergadering niet bindend zijn, maakt deze resolutie wel duidelijk dat landen hun verantwoordelijkheden erkennen.
Het initiatief voor de ICJ-zaak en de resolutie komt van de kleine eilandstaat Vanuatu, die voor zijn voortbestaan vreest als de zeespiegel hard blijft stijgen. Nederland hoort tot de landen die vooraf al steun aan Vanuatu hadden toegezegd.
CARE Nederland schrijft in een reactie blij te zijn met het aannemen van de VN-resolutie. "Daarmee wordt opnieuw bevestigd dat staten wettelijke verplichtingen hebben om klimaatverandering tegen te gaan, en dat het niet nakomen van die verplichtingen juridische gevolgen kan hebben." Volgens de hulporganisatie is de resolutie belangrijk voor "landen en gemeenschappen die nu al het hardst worden geraakt door de klimaatcrisis, terwijl zij er het minst aan hebben bijgedragen".
loading

POPULAIR NIEUWS

182355899_m

Dit is hoe je katten op een diervriendelijke manier weert uit je tuin

shutterstock_2725387623

Europa’s geheime Plan B als Trump de NAVO lamlegt

173251139_m

De manier waarop je schrijft, kan een eerste teken zijn van dementie

anp 494441835

Krentenbaard: wat is het en waarom krijgen kinderen het vaker?

shutterstock_2705822597

Wie vliegt jou vliegtuig deze zomer naar Malaga of Santorini de computer of de piloot?

248026100_m

Onderzoek onthult grote verschillen in lhbti-acceptatie: zo scoort Nederland echt

Loading