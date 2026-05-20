Meerderheid landen erkent klimaatverplichtingen bij VN

NEW YORK (ANP) - De Algemene Vergadering van de VN "verwelkomt" de adviserende uitspraak die het Internationaal Gerechtshof (ICJ) vorig jaar deed over het tegengaan van klimaatverandering. In een resolutie die woensdag werd aangenomen, wordt het advies "een gezaghebbende bijdrage in de verduidelijking van het internationaal recht" genoemd. De Verenigde Staten stemden tegen.

Naast de VS stemden zeven andere landen tegen de resolutie, die onder druk van grote vervuilers flink is afgezwakt. Dat zijn vooral olieproducerende landen zoals Saudi-Arabië en Iran.

De rechters van het hof, dat in het Haagse Vredespaleis is gevestigd, waren vorig jaar unaniem in hun oordeel: staten zijn verplicht om het klimaatsysteem te beschermen. Ook kunnen ze aansprakelijk zijn voor schade van anderen als ze die plicht verzaken.

Resolutie

In de aangenomen resolutie worden alle landen opgeroepen zich te houden aan de verplichtingen die het hof heeft genoemd. Hoewel resoluties van de Algemene Vergadering niet bindend zijn, maakt deze resolutie wel duidelijk dat landen hun verantwoordelijkheden erkennen.

Het initiatief voor de ICJ-zaak en de resolutie komt van de kleine eilandstaat Vanuatu, die voor zijn voortbestaan vreest als de zeespiegel hard blijft stijgen. Nederland hoort tot de landen die vooraf al steun aan Vanuatu hadden toegezegd.

CARE Nederland schrijft in een reactie blij te zijn met het aannemen van de VN-resolutie. "Daarmee wordt opnieuw bevestigd dat staten wettelijke verplichtingen hebben om klimaatverandering tegen te gaan, en dat het niet nakomen van die verplichtingen juridische gevolgen kan hebben." Volgens de hulporganisatie is de resolutie belangrijk voor "landen en gemeenschappen die nu al het hardst worden geraakt door de klimaatcrisis, terwijl zij er het minst aan hebben bijgedragen".