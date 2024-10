COA: minister moet keuze maken tussen boete of buitenslapers

GRONINGEN (ANP) - Asielminister Marjolein Faber moet volgens het COA kiezen: of een dwangsom betalen aan Westerwolde, of mensen dwingen buiten te slapen om die dwangsom te voorkomen. De rechter legde het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) woensdag opnieuw een dwangsom op als er op enig moment meer dan 2000 mensen in het aanmeldcentrum in Ter Apel verblijven. Het COA heeft twee weken om het aantal mensen voldoende naar beneden te krijgen, daarna geldt een boete van 50.000 euro voor elk moment dat dit niet lukt.

In dat geval moet er volgens COA-bestuurder Joeri Kapteijns een keuze gemaakt worden: "gaan we de boete betalen, of gaan we de poorten dichtdoen om te voorkomen dat we boven de 2000 komen?" De minister zal dit volgens Kapteijns moeten besluiten, omdat het om geld van het Rijk gaat. "Die keuze zal dus ook door de minister van Asiel en Migratie gemaakt moeten worden. Wat is belangrijker: gaan we het geld betalen, of gaan we de poort dichtdoen"?

Kapteijns reageerde in Groningen op de uitspraak van de rechter. Die noemde hij "teleurstellend". Het COA doet er al "alles" aan, maar het lukt niet om het aantal mensen in het aanmeldcentrum onder het maximum te houden. De gemeente Westerwolde, waar Ter Apel onder valt, stapte hierom voor de tweede keer naar de rechter.