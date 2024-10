EU-Commissie: EU-toetredingsproces Georgië 'in feite gestopt'

BRUSSEL (ANP) - Het toetredingstraject van Georgië tot de Europese Unie is "in feite gestopt", staat te lezen in een periodiek rapport van de Europese Commissie over de vorderingen van kandidaat-EU-lidstaten op weg naar toetreding.

De commissie stelt dat als Georgië zich in de huidige ondemocratische richting blijft ontwikkelen, ze de EU-landen niet eens wil aanraden om de zogenoemde openingsonderhandelingen te beginnen, een volgende stap in het toetredingsproces.

Georgië kreeg in december 2023 de status van kandidaat-EU-land en leek toen gemotiveerd om te willen voldoen aan de Europese eisen voor onder meer de rechtsstaat, corruptiebestrijding en mensenrechten. Maar enkele maanden later bleek al dat de Georgische autoriteiten naar een andere, meer pro-Russische en anti-democratische koersten.

Intimidatie en procedurele fouten

De Europese Commissie verwijst in haar analyse ook naar de Georgische parlementsverkiezingen van afgelopen zaterdag en de bevindingen van de internationale waarnemingscommissie van de OVSE, de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa. Die heeft onder meer intimidatie van kiezers, inbreuken op het geheim stemmen en procedurele fouten in het kiessysteem gesignaleerd. De commissie zegt nu dat Georgië allereerst een alomvattende hervorming van het kiessysteem moet doorvoeren volgens deze recente aanbevelingen van de OVSE.

Verder moet Georgië de zogenoemde buitenlandse-agentenwet intrekken, die van organisaties en personen vraagt aan te geven of ze buitenlands geld ontvangen, evenals de voorbereiding van een omstreden wet rond "familiewaarden".

Volgende stappen

De EU-lidstaten beslissen in een later stadium mede op grond van deze analyse over eventuele volgende stappen die Georgië mag zetten richting EU-lidmaatschap.