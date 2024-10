Prada ziet verkopen stijgen dankzij populaire Miu Miu-handtassen

MILAAN (ANP/BLOOMBERG) - Het Italiaanse modemerk Prada heeft in het derde kwartaal meer handtassen, schoenen en andere producten verkocht. Artikelen van het modemerk, waaronder ook bijvoorbeeld de merken Miu Miu en Church's vallen, zijn populair onder jongeren. Prada doet het daardoor beter dan andere luxe modemerken.

Vooral het zustermerk Miu Miu en de Arcadie-handtassen zorgden voor de stijging in de verkopen. Ook kochten mensen veel truien gemaakt van kasjmier. De verkopen van alle Prada-merken stegen in de eerste negen maanden van dit jaar met 18 procent vergeleken met dezelfde maanden vorig jaar, tot ruim 3,4 miljard euro. De verkopen van het merk Prada leverden de afgelopen drie kwartalen 4 procent meer op. De verkopen van Miu Miu zijn in een jaar tijd bijna verdubbeld.