COA opent azc voor 300 mensen in Nijmegen

NIJMEGEN (ANP) - Het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) opent in Nijmegen een asielzoekerscentrum voor driehonderd mensen. Het azc wordt gevestigd in een voormalig woonzorgcentrum, dat het COA voor tien jaar heeft gehuurd van een vastgoedontwikkelaar.

De gemeenteraad is gevraagd in te stemmen met de bestuursovereenkomst tussen het COA en de gemeente, zo hebben de omwonenden woensdag aan het eind van de middag te horen gekregen.

Op het pand, dat intern nog verbouwd moet worden, rustte al een maatschappelijke bestemming. Een azc valt onder die bestemming, zodat inspraak over of bezwaarmaken tegen deze activiteit op die locatie volgens de gemeente niet mogelijk is. De verbouwing start binnenkort. Begin 2026 zullen de eerste vluchtelingen arriveren, denkt het COA. Op dit moment melden zich vooral alleenreizende mannen bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Maar het COA verwacht dat er ook vrouwen en gezinnen met kinderen in het centrum komen te wonen.

Drie locaties

In Nijmegen wonen op dit moment negenhonderd asielzoekers, verdeeld over drie locaties. Een van die locaties, voor 380 mensen, was tijdelijk en gaat op 1 juni sluiten. Nijmegen moet op grond van de Spreidingswet 817 asielzoekers opvangen. Als de nieuwe locatie klaar is voldoet de gemeente aan die eis.

Het voormalige woonzorgcentrum staat in een wijk met veel onderwijsinstellingen dicht bij het stadscentrum. Volgens de gemeente wonen er rondom vooral draagkrachtige, hoogopgeleide mensen en studenten. In de wijk is weinig overlast, maar er is wel druk verkeer en weinig ruimte voor recreatie. Het COA gaat daar aandacht aan besteden. Eind deze maand of begin mei is er een informatieavond voor wijkbewoners en ondernemers.