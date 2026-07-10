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COA over opvanglocatie Den Haag: eenzijdig opzeggen kan niet

Samenleving
door anp
vrijdag, 10 juli 2026 om 14:30
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DEN HAAG (ANP) - Het eenzijdig opzeggen van de overeenkomst over de opvanglocatie voor 440 asielzoekers aan de Sportlaan in Den Haag kan niet. Dat zegt het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in een reactie op het voornemen van het nieuwe stadsbestuur van Den Haag om de geplande opvang niet door te laten gaan.
"Wij snappen dat nieuwe coalities in gemeenten soms andere keuzes willen maken dan het voorgaande college, dat is begrijpelijk. Tegelijk kunnen getekende overeenkomsten niet eenzijdig worden opgezegd", luidt de korte reactie.
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