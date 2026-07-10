Kabinet wil afstand van 500 meter tussen huizen en geitenbedrijf

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet wil dat nieuwe huizen minstens 500 meter van een geitenhouderij vandaan gebouwd worden. Andersom mogen er geen nieuwe geitenboerderijen komen binnen 500 meter van een woonwijk. Dat besluit het kabinet nadat de Gezondheidsraad eerder adviseerde om een norm van 1000 meter in te stellen om gezondheidsrisico's in de buurt van geiten te beperken.

Na onderzoek van onder meer het RIVM bleek dat omwonenden van geiten vaker last hadden van longontstekingen. De Gezondheidsraad adviseerde naar aanleiding daarvan dat voorzorgsmaatregelen nodig zijn, zoals een afstandsnorm.

Met een zone breder dan 500 meter zou er niet veel extra gezondheidswinst zijn, meent zorgminister Sophie Hermans (VVD). Zij verwacht dat met een zone van 500 meter de grootste risico's worden weggenomen. Een grotere afstandsnorm zou wel een grote impact hebben op woningbouw. De verplichte afstand geldt ook voor scholen, kinderdagverblijven en zorginstellingen.

Geitenstop

Veel provincies hebben al jaren een zogenoemde geitenstop, wat betekent dat er geen nieuwe geitenbedrijven mogen komen. De afstandsnorm moet nog in de wet vastgelegd worden. Dat proces kan nog jaren duren. Het kabinet vraagt de provincies om het voornemen voor de afstandsgrens de komende tijd alvast in hun beleid te verwerken.

Hermans' partijgenoot staatssecretaris Silvio Erkens (Landbouw), hoopt met de afstandsnorm duidelijkheid te geven aan ondernemers in de geitensector. Hij stelt dat tweederde van de bedrijven nu juist wél weer uit kunnen breiden. Bedrijven met woningen binnen een straal van 500 meter mogen voorlopig niet uitbreiden. Dat zijn 114 bedrijven. Dat kan veranderen als er bewezen manieren zijn om de gezondheidsrisico's te beperken.

Na jaren onderzoek is nog altijd niet duidelijk waardoor het precies komt dat omwonenden ziek worden. Daardoor is het voor geitenbedrijven ook lastig om maatregelen te nemen. Het kabinet heeft de komende jaren geld klaarliggen voor onderzoek daarnaar, aldus Erkens.