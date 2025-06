COA: structurele financiering nodig voor betaalbare asielopvang

DEN HAAG (ANP) - Met stabiele, structurele financiering kunnen de kosten van de asielopvang in Nederland fors omlaag. Dat schrijft het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) in de jaarlijkse Stand van de Uitvoering, die woensdag is uitgebracht en wordt aangeboden aan de Tweede Kamer. Door het uitblijven van deze "slimme en degelijke" financiering is de asielopvang nu "onnodig duur, kwetsbaar en inefficiënt" en blijft het COA afhankelijk van tijdelijke noodopvang.

In de Stand van de Uitvoering stipt het COA de belangrijkste knelpunten aan uit de dagelijkse praktijk van de asielopvang en draagt het mogelijke oplossingen aan. Instabiele opvang is volgens de asielorganisatie "de 'moeder' van de knelpunten" waaraan alle overige problemen zijn gerelateerd.

Duizenden tijdelijke opvangplekken moeten jaarlijks worden opgebouwd en weer afgebroken worden. Daardoor moeten bewoners veel verhuizen. "Vaak halsoverkop, soms meerdere keren per jaar." Kinderen moeten dan van school wisselen, opgebouwde sociale contacten vallen weg en bewoners die een betaalde baan hebben gevonden, moeten die weer opgeven.

Financiering in rijksbegroting

"Stabiliteit en rust in de opvang zijn cruciaal voor bewoners, medewerkers en gemeenten. Om dat voor elkaar te krijgen, is naast de spreidingswet een degelijke financiering nodig", legt COA-bestuurder Joeri Kapteijns uit. "We willen niet méér geld, maar minder geld besteden aan asielopvang. En dat kan ook als we het anders organiseren. Met een financiering die meerjarige afspraken en een stabiele basisvoorraad aan opvangplekken verzekert."

Het COA pleit ervoor om deze financiering in de volgende rijksbegroting op te nemen. Dat zou het bijvoorbeeld makkelijker maken om meerjarige afspraken te maken met gemeenten. "Dat zorgt voor stabiliteit. Als deze plekken niet nodig zijn voor asielopvang, kunnen andere woningzoekenden er gebruik van maken", stelt Kapteijns. "Daar heeft iedereen wat aan."