Coalitie: antisemitische organisaties op sanctielijst terrorisme

DEN HAAG (ANP) - De coalitiepartijen vragen het kabinet om te "bevorderen" dat antisemitische organisaties op de sanctielijst worden gezet voor betrokkenheid bij terroristische activiteiten. BBB roept hiertoe op in een motie en PVV, VVD en NSC hebben hun handtekening hieronder gezet.

BBB-leider Caroline van der Plas diende de motie in bij het debat over de onrust in Amsterdam vorige week. Haar verzoek richt zich op "organisaties die vernietiging van het Israëlische volk, de Israëlische staat en daarmee het Joodse volk propageren".