Timmermans wil dat kabinet 'jokkend' Israël aanspreekt

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet moet de Israëlische ambassadeur ontbieden, vindt GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans. Het Israëlische ministerie van Diaspora zei vorige week dat Israël Nederland had gewaarschuwd voor geweldsincidenten tegen supporters van Maccabi Tel Aviv, maar er zijn geen signalen gevonden bij de diensten. Het ministerie heeft "gejokt", denkt Timmermans, en dat kan volgens hem niet zonder gevolgen blijven.

"Daarmee heeft dat ministerie bijgedragen aan onrust, heeft de reputatie van Nederland geschaad, en heeft het openbaar bestuur in Nederland in een kwaad daglicht gesteld", zei Timmermans. "Dat is onaanvaardbaar."

Hij wil dat minister Caspar Veldkamp van Buitenlandse Zaken de ambassadeur ontbiedt, zodat de bewindsman "namens het kabinet zijn ongenoegen over deze gang van zaken kan uitspreken". Het kabinet is voor de gek gehouden, en dat is een "belediging", stelde de politicus. "Zo ga je niet met elkaar om als je beweert vrienden van elkaar te zijn."

Kalmerend opstellen

Israël had zich rond de rellen in Amsterdam juist kalmerend moeten opstellen, aldus Timmermans tijdens het debat over de geweldsincidenten. In plaats daarvan heeft de regering "bijgedragen aan het oplieren van de gevoelens rond dit onderwerp".

Minister van Justitie David van Weel wilde eerder in het debat nog niet dezelfde conclusies trekken als Timmermans. Er zijn volgens de bewindsman "100.000 scenario's denkbaar", waarbij informatie bijvoorbeeld niet goed is doorgekomen.