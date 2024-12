Coalitie doet oppositie voorstel over wijzigen onderwijsbegroting

DEN HAAG (ANP) - De coalitiepartijen hebben de oppositiepartijen een voorstel gedaan over het wijzigen van de onderwijsbegroting. Wat het voorstel behelst wil niemand zeggen, bleek na een kort overleg maandagmiddag. Dinsdag gaat het overleg verder, meldde Nicolien van Vroonhoven (NSC). Uiterlijk donderdag moeten de partijen eruit zijn, want dan wordt er gestemd over de begrotingen.

D66, CDA, ChristenUnie, SGP en JA21 willen de beoogde bezuinigingen op het onderwijs van 2 miljard euro fors afzwakken, met 1,3 miljard euro. Omdat de coalitie geen meerderheid in de Eerste Kamer heeft, zijn de vier regeringsfracties sinds vorige week in onderhandeling met deze oppositiepartijen.