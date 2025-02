Coalitie wil dat Faber rem zet op EU-wet over arbeidsmigratie

DEN HAAG (ANP) - De coalitiepartijen verzoeken minister Marjolein Faber (Asiel en Migratie) om de Nederlandse uitwerking van een Europese wet over kennismigranten strenger te maken dan het kabinet nu van plan is. De nieuwe Europese regels moeten het makkelijker maken voor kennismigranten van buiten de Europese Unie om naar Nederland te verhuizen. Bij coalitiepartijen leeft de vrees dat de regels door asielzoekers als 'achterdeurtje' kunnen worden gebruikt.

Hoogopgeleiden van buiten Europa kunnen in aanmerking komen voor een zogeheten blauwe kaart, een verblijfs- en werkvergunning. Een van de versoepelingen in de Europese richtlijn hierover die het kabinet moet verwerken in een Nederlandse wet, is dat ook statushouders uit andere EU-landen deze kaart kunnen aanvragen.

"Hoe vermijden we dat asielzoekers die in landen als Spanje en Portugal relatief makkelijk asiel krijgen via de Europese blauwe kaart richting Nederland reizen?", wil BBB-voorvrouw Caroline van der Plas daarom weten. "Creëren we niet weer sluiproutes voor ongebreidelde migratie en misbruik?", luidt ook de zorg van Thierry Aartsen (VVD).

Het debat gaat over een wetsvoorstel dat is ingediend door Fabers voorganger Eric van der Burg. De huidige PVV-minister krijgt later pas de kans om te reageren op de verzoeken uit de Kamer, omdat de tweede helft van het debat is verplaatst naar een later moment.