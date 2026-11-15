Coalitietop alweer uren in crisisberaad

HILVERSUM (ANP) - De coalitietop is voor de tweede dag op rij al uren in crisisberaad op landgoed De Zwaluwenberg in Hilversum. Iets na 11.00 uur ging het gesprek tussen premier Rob Jetten, vicepremiers Dilan Yeşilgöz (VVD) en Bart van den Brink (CDA) en fractieleiders Jan Paternotte (D66), Ruben Brekelmans (VVD) en Henri Bontenbal (CDA) daar verder.

Zaterdag spraken de kopstukken ook al op het landgoed over de ontstane politieke crisis door de deal die D66 en CDA sloten met PRO en Volt over het belastingplan. Toen vertrokken ze rond 19.30 uur.

Ook vrijdag voerden Jetten, Yeşilgöz en Van den Brink al urenlang crisisberaad. Jetten zei daarna door te willen praten over een "serieuze doorstart". Yeşilgöz noemde het minderheidskabinet een "mislukt experiment" en stelde eisen om door te kunnen, zoals het overwegen om een nieuwe rechtse partij in het kabinet op te nemen.

Na vrijdag heeft niemand meer met de pers gesproken.