Rechter: migrantenbeleid Curaçao moet anders

WILLEMSTAD (ANP) - In een hoger beroep heeft een rechter op Curaçao deze week geoordeeld dat er geen rechtsgrond is om mensen op te sluiten enkel om het feit dat zij illegaal op Curaçao zijn aangekomen. Op 27 december 2023 werd een boot onderschept met Venezolanen die illegaal Curaçao waren binnengekomen. Dit was voor de minister van Justitie aanleiding om hun detentie te bevelen.

De Venezolanen beriepen zich echter op artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens, waarmee zij bescherming vroegen. Het Gerecht in Eerste Aanleg oordeelde dat hun detentie onrechtmatig was en dat zij onmiddellijk in vrijheid gesteld moesten worden. In hoger beroep heeft de rechter hetzelfde geoordeeld.

De minister blijft erbij dat degenen die illegaal binnenkomen in detentie moeten blijven en dat geen lichter middel mag worden toegepast.

De zaak kan verregaande consequenties hebben. Curaçao heeft, net als Aruba, te maken met veel bootvluchtelingen uit Venezuela. Die worden automatisch opgesloten en indien mogelijk teruggestuurd naar hun land van herkomst. Eerder maakte Amnesty International hier al bezwaar tegen. In dit geval is de mensenrechtenorganisatie Human Rights Defense Curaçao naar de rechtbank gestapt.