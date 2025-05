COC roept kabinet op pride-motie uit te voeren

AMSTERDAM (ANP) - COC Nederland roept het kabinet op om de motie over de pride-mars in Boedapest uit te voeren. Een meerderheid van het parlement wil dat een kabinetsdelegatie naar de in de Hongaarse hoofdstad verboden pride gaat. "We weten dat men het heel erg waardeert als er buitenlandse politici zijn", laat een COC-woordvoerder weten. "Dat maakt het veiliger om de pride te laten doorgaan."

Volgens het COC is aanwezigheid bij de pride-mars een belangrijk signaal dat de mensenrechten in Hongarije worden gesteund. "Het helpt echt", aldus de lhbti+-belangenbehartiger.

Transgender Netwerk laat weten het "goed" te vinden dat de politiek zich uitspreekt. De woordvoerder spreekt van "een duidelijk signaal tegen de beperkingen van de rechten in Hongarije". Ze hoopt dat daadwerkelijk een deel van het kabinet mee zal lopen met de mars, of zich uitspreekt.