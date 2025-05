Kabinet besluit vrijdag over teruggave azc Budel aan Defensie

DEN HAAG (ANP) - Het kabinet neemt vrijdag een besluit over de ingebruikname van het defensieterrein in Budel waar nu nog een asielzoekerscentrum huist. Dat bevestigt een ingewijde nadat RTL had gemeld dat Defensie de locatie vanaf 2028 weer gaat gebruiken.

Defensie zegt al langer openlijk de kazerne te willen gebruiken die het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) huurt via het Rijksvastgoedbedrijf. "Om te oefenen op de Weerterheide heeft Defensie faciliteiten in de buurt nodig, zoals tankvoorzieningen, een afspuitplaats en voor infrastructuur", staat op een webpagina van het ministerie.

Het plan staat naar verwachting in het Nationaal Programma Ruimte voor Defensie. Daaruit moet blijken hoeveel extra ruimte Defensie nodig heeft en waar die ruimte wordt gezocht, bijvoorbeeld voor F-35-gevechtsvliegtuigen.