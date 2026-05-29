Code geel in heel Nederland vanwege onweersbuien

door anp
vrijdag, 29 mei 2026 om 15:43
DE BILT (ANP) - In heel Nederland geldt vrijdagmiddag en -avond code geel vanwege de kans op zware onweersbuien. In de loop van de avond trekken de zwaarste buien volgens het KNMI naar Duitsland weg.
Voor de westkust en boven het noorden van het land komen plaatselijk al onweersbuien voor, soms met hagel en veel regen in korte tijd. Later vanmiddag en vanavond gaat het vooral om onweersbuien in het zuidoosten en oosten van het land.
Volgens het weerinstituut is nog onzeker waar de buien precies zullen voorkomen, maar moet rekening worden gehouden met schade en overlast door blikseminslag, veel regen in korte tijd, windstoten tot ongeveer 75 kilometer per uur en grote hagelstenen tot ongeveer 2 centimeter.
