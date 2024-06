Code geel in zuidoosten van het land om onweersbuien

DE BILT (ANP) - Het KNMI heeft voor de provincies Limburg, Noord-Brabant en Gelderland code geel afgegeven vanwege zware onweersbuien. Naast hagel kan er veel regen in korte tijd vallen, wat mogelijk ook wateroverlast tot gevolg heeft. De waarschuwing geldt tot 02.00 uur. Daarna trekken de buien weg in de richting van Duitsland.

In Gelderland worden vooral in de Achterhoek stevige buien verwacht. Bij de buien kan in een paar uur tijd 30 tot 50 millimeter regen vallen. Ook zijn er hagelstenen tot 2 centimeter groot mogelijk.