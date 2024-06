Sprinters Cavendish en Jakobsen binnen tijdlimiet gefinisht

RIMINI (ANP) - Sprinters Mark Cavendish en Fabio Jakobsen zijn binnen de tijdlimiet gefinisht in de eerste etappe van de Tour de France. De sprinters reden al snel op grote achterstand en moesten zorgen dat ze niet te veel tijd verloren. Ze kwamen omringd door ploeggenoten op 39.22 minuten over de streep in Rimini.

Cavendish moest al op de eerste beklimming lossen bij het peloton. Omringd door ploeggenoten van Astana zoals Cees Bol was te zien dat de Brit, die al 34 etappes won in de Tour de France, het heel lastig had en zelfs op een moment moest overgeven.

Jakobsen raakte ook tijdens de heuvelachtige rit achterop met ploeggenoot Bram Welten. Het duo werd ingelopen door de groep met Astana-renners en moest die later zelfs even laten gaan. Ze kwamen alsnog samen over de finish, waar Jakobsen en Welten de ritzege van ploeggenoot Romain Bardet en het succes van debutant Frank van den Broek konden vieren.

Twee grote groepen met daarin sprinters Marijn van den Berg, Mike Teunissen en Danny van Poppel en ook Dylan Groenewegen kwamen op ongeveer een half uur achterstand over de streep.