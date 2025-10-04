Code geel om zware windstoten uitgebreid

DE BILT (ANP) - Het KNMI heeft het aantal provincies waarvoor code geel geldt om zware windstoten uitgebreid. De waarschuwing was eerder al afgekondigd voor Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Noord-Holland, Friesland, het IJsselmeergebied, de Waddenzee en de Waddeneilanden. Inmiddels zijn ook Utrecht, Gelderland, Limburg en Flevoland daaraan toegevoegd.

Het KNMI meldt dat zaterdagochtend in het hele kustgebied zware windstoten voorkomen. Vooral vroeg in de ochtend is dat ook verder landinwaarts even mogelijk. Het tijdstip waarop de waarschuwing om storm Amy ingaat, varieert per gebied en ook de duur ervan verschilt per provincie.

In Zuid-Holland en Noord-Holland is code geel van kracht van 05.00 tot 07.00 uur. In Zeeland en Friesland geldt de windwaarschuwing van 06.00 tot 08.00 uur. In de vier provincies geldt code geel daarna vanaf 10.00 uur tot 21.00 uur. In de middag is code geel ook van kracht voor het IJsselmeer- en Waddengebied.

Waddengebied

In Flevoland, Utrecht en Noord-Brabant geldt code geel zaterdagochtend tussen 06.00 uur en 08.00 uur. Gelderland en Limburg moeten tussen 08.00 uur en 10.00 uur rekening houden met zware windstoten.

Voor het Waddengebied is de waarschuwing uitgebreid tot zondagmiddag 16.00 uur.