Hervatting vliegverkeer op luchthaven München uitgesteld

door anp
zaterdag, 04 oktober 2025 om 7:12
MÜNCHEN (ANP/RTR) - De hervatting van het vliegverkeer op de luchthaven van München is zaterdag uitgesteld, nadat er opnieuw meerdere drones zijn waargenomen in het luchtruim. Dat meldt het vliegveld in een bericht op zijn website. Hoe laat er weer vliegtuigen kunnen landen en opstijgen, vermeldt de luchthaven niet. Ze raadt alle passagiers aan hun vluchtstatus te controleren voordat ze naar het vliegveld gaan.
Het vliegverkeer op de luchthaven van München werd vrijdagavond stilgelegd. Tientallen vluchten moesten worden omgeleid of geannuleerd. De luchthaven meldde in de nacht van vrijdag op zaterdag dat tot 6500 passagiers zijn gedupeerd.
Donderdagavond moest het vliegveld ook al sluiten nadat er drones waren gesignaleerd. Toen ondervonden bijna 3000 passagiers daar last van.
