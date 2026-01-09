Mensen met een meer extraverte persoonlijkheid rapporteren gemiddeld een gelukkiger huwelijk dan meer verlegen of sterk teruggetrokken mensen. Dat heeft niets te maken met elke dag feest, maar vooral met hoe goed partners met conflicten en alledaagse spanningen kunnen omgaan.​

Het “huwelijksvoordeel” van extraverten

Uit een studie onder 112 echtparen blijkt dat extraverten in de eerste huwelijkse jaren minder problemen rapporteren en later nog steeds tevredener zijn over hun relatie. Ze voelen zich zekerder in het bespreken van gevoelige onderwerpen en durven ruzies eerder uit te​

chuchtere types hebben het juist zwaarder: ze melden vaker gedoe over geld, jaloezie, huishoudelijke taken en vertrouwen. Een invloedrijke studie in Personality and Social Psychology Bulletin laat zien dat verlegenheid samenhangt met lagere relatie‑zelfeffectiviteit – het geloof dat je samen problemen aankunt – en dat dit op zijn beurt leidt tot meer conflicten en minder huwelijksgeluk.

Niet je lot, wél een risicofactor