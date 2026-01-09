Mensen met een meer extraverte persoonlijkheid
rapporteren gemiddeld een gelukkiger huwelijk
dan meer verlegen of sterk teruggetrokken mensen. Dat heeft niets te maken met elke dag feest, maar vooral met hoe goed partners met conflicten en alledaagse spanningen kunnen omgaan.
Het “huwelijksvoordeel” van extraverten
Uit een studie onder 112 echtparen blijkt dat extraverten in de eerste huwelijkse jaren minder problemen rapporteren en later nog steeds tevredener zijn over hun relatie. Ze voelen zich zekerder in het bespreken van gevoelige onderwerpen en durven ruzies eerder uit te
Schuchtere types
hebben het juist zwaarder: ze melden vaker gedoe over geld, jaloezie, huishoudelijke taken en vertrouwen. Een invloedrijke studie in Personality and Social Psychology Bulletin laat zien dat verlegenheid samenhangt met lagere relatie‑zelfeffectiviteit – het geloof dat je samen problemen aankunt – en dat dit op zijn beurt leidt tot meer conflicten en minder huwelijksgeluk.
Niet je lot, wél een risicofactor
Belangrijk: de onderzoekers benadrukken dat verlegenheid geen levenslang vonnis is. In hun woorden: “People can be taught to have more efficacy in how to resolve the specific marital problems they face”,
oftewel: met training kun je leren conflicten beter aan te pakken.
Wie zichzelf herkent als introvert of verlegen, hoeft dus niet meteen te concluderen dat een gelukkig huwelijk
onbereikbaar is. Relatie‑educatie, assertiviteitstraining en samen leren communiceren dempen de nadelen van een terughoudende persoonlijkheid
.