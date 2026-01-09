Het regime van de mullahs staat op instorten. Voor de twaalfde nacht op rij demonstreren boze Iraniërs tegen de islamitische heersers; naar verluidt zijn er al 45 doden gevallen. Berichten en beelden uit het land wijzen op een enorme escalatie van de situatie op donderdagavond. Zelfs de roep om de sjah wordt gehoord

Dinsdagavond stroomden duizenden mensen de straten van de hoofdstad Teheran op. Video's tonen grote menigten op straat. Mensen riepen leuzen als "Dood aan de Islamitische Republiek" en "Dood aan de dictator", vertelden ooggetuigen aan verslaggevers van Associated Press.

"We zien dat het systeem moeite heeft om te reageren op een enorme golf van protesten die sinds het begin alleen maar aan kracht hebben gewonnen", aldus Sanam Vakil, hoofd van het Midden-Oostenprogramma bij Chatham House in de Financial Times. "Zonder ingrijpende structurele veranderingen lopen ze vast."

Het lijkt in veel opzichten op 1978. De Sah was al lang niet geliefd. Maar met bruut geweld bleef hij aan de macht. Tot er twee dingen veranderden: inwoners lieten zich liever doodschieten dan wijken voor zijn macht en (een deel) van de troepen (politie en leger) van de sjah sloten zich aan bij de prostanten. In een paar dagen was het rijk van de Sjah toen voorbij.

Het hield de gemiddelde Iraniër weinig. In plaats van de Sjah kregen ze gewelddadige mullahs.