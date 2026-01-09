Hoe spoor je een verborgen camera op in je Airbnb of hotelkamer

Airbnb is heel streng over (verborgen) camera 's die gasten in de gaten houden. Maar er blijven akelige verhalen opduiken van mensen die bespied zijn. Je kunt dus voor de zekerheid zoeken. Experts van de Independent leggen uit hoe je dat moet doen.

Volgens beveiligingsexpert Charman zijn apparaten zoals verborgen camera ’s tegenwoordig eenvoudig en goedkoop online verkrijgbaar — vaak met levering al de volgende dag via Amazon of gespecialiseerde ‘spionage’-webshops.

zo’n wekker herkent, bekijk hem dan eens goed. Soms zie je kleine sleufjes voor een sim- of SD-kaart — een duidelijk teken dat er technologie in verborgen zit.” “Blader eens door de verschillende soorten apparaten,” zegt hij. “Er zijn bijvoorbeeld camera ’s die zijn weggewerkt in wekkers. Zodra je een Airbnb binnenstapt enbekijk hem dan eens goed. Soms zie je kleine sleufjes voor een sim- of SD-kaart — een duidelijk teken dat er technologie in verborgen zit.”

Volgens Charman is 99 procent van de gevonden apparaten commercieel verkrijgbaar.

Gebruik de zaklamp op je telefoon

De zaklampfunctie van je smartphone kan helpen bij het opsporen van verborgen lenzen. Door met het licht langs objecten te schijnen, kunnen de lenzen oplichten en zo hun locatie verraden.

Daarnaast raadt Charman aan om te letten op onverklaarbare kleine gaatjes in alledaagse voorwerpen. Die kunnen dienen als kijkgat voor een camera

Waarom RF-detectoren zelden helpen

Sommige mensen gebruiken radiofrequentiedetectoren (RF-detectoren) om signalen van draadloze apparaten op te sporen, maar Charman noemt dit “vaak tijdverspilling”.

“RF-detectoren die je online kunt kopen, zijn onzin,” zegt hij. “Er is overal radiofrequentie in de lucht — van wifi, smartwatches en andere apparaten. Dat maakt zulke metingen zinloos.”

Wees oplettend op logische plekken

Als je vermoedt dat er een camera aanwezig is, controleer dan vooral de plekken waar die een goed overzicht over de kamer zou hebben.

“Een camera onder de trap heeft geen nut,” legt Charman uit. “Let eerder op hoge of centrale posities — bijvoorbeeld een plank, een tv-meubel of een boekenkast. Die bieden een goed zicht op de ruimte.”

Controleer wifi- en bluetoothverbindingen

Open op je telefoon de instellingen voor wifi en bluetooth en bekijk de apparaten in de buurt. Wees alert op namen als ‘IP-camera’, ‘_cam’ of andere verdachte vermeldingen.

“Het klinkt simpel,” zegt Charman, “maar veel mensen staan versteld van wat ze dan vinden.”

Ook details kunnen iets verraden: een scheefstaande wekker, een apparaat dat opvallend op het bed of bad gericht is – zulke kleine afwijkingen kunnen betekenisvol zijn.

Wat te doen als je iets vindt

Vermoed je een verborgen camera ? Documenteer alles.

“Film het apparaat ter plekke,” adviseert Charman. “Meld het vervolgens bij de politie én bij het platform of bedrijf waarbij je je verblijf geboekt hebt.”