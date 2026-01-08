ECONOMIE
Na de afvalprik komt de schrik: zo snel zit het gewicht er weer aan

gezondheid
door Désirée du Roy
donderdag, 08 januari 2026 om 16:38
ozempic-huidenlaserkliniekzeeland
Mensen die stoppen met afslankinjecties als Wegovy of Mounjaro, komen gemiddeld weer net zo snel aan als ze zijn afgevallen – en soms nog sneller. Een nieuwe meta-analyse van 37 studies met ruim 9300 volwassenen laat zien dat ex-gebruikers van GLP‑1-medicatie maandelijks ongeveer 0,4 kilo aankomen en na circa twee jaar weer op hun oude gewicht zitten. Daarmee is de droom van de blijvende afvalprik voorlopig vooral marketing.​
Nog zorgelijker: ook de verbeteringen in bloeddruk, cholesterol en bloedsuiker verdwijnen na het stoppen binnen grofweg anderhalf jaar. Obesitas-onderzoeker Susan Jebb van de University of Oxford waarschuwt dat deze middelen “geen snelle oplossing zijn, maar een langdurige behandeling bij een chronische ziekte”. Het lichaam lijkt zich aan de kunstmatige hongerremming aan te passen; zodra de prik wegvalt, komt de eetlust “met volle kracht” terug, aldus experts. (Weight lost on GLP-1 drugs is regained within two years of stopping)
De ongemakkelijke conclusie: wie vertrouwt op een kort priktraject zonder blijvende veranderingen in eten, bewegen en gedrag, koopt vooral tijd. Voor zorgstelsels als de NHS, waar Wegovy inmiddels onder voorwaarden wordt vergoed, wordt de vraag prangend hoe lang je zulke dure middelen kunt en moet blijven geven. En voor gebruikers rijst een andere vraag: durf je te beginnen aan een medicijn dat je misschien nooit meer echt veilig kunt loslaten?

