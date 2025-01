DE BILT (ANP) - Ook zaterdagavond en -nacht wordt het glad in het land. Het KNMI heeft code geel afgegeven vanaf zaterdagavond 20.00 uur tot zondagochtend 10.00 uur. Dat geldt voor het hele land, behalve de Waddeneilanden.

Het kan dan plaatselijk glad worden.

Zaterdagmiddag en in de avond is het vanwege dichte mist nog oppassen geblazen in Noord-Brabant en Limburg. Die mist wordt in de loop van de avond mogelijk wat minder.