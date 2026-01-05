ECONOMIE
Code oranje in delen van het land afgeschaald naar code geel

Samenleving
door anp
maandag, 05 januari 2026 om 12:44
anp050126125 1
DE BILT (ANP) - Het KNMI heeft de waarschuwing voor ijzel en sneeuw in verschillende provincies afgeschaald van code oranje naar code geel. In Noord-Holland, Zuid-Holland, Zeeland, Friesland en Groningen is niet langer code oranje van kracht.
Bij zowel code oranje als code geel is er een kans op gevaar door het weer. Bij code oranje is er daarnaast kans op veel schade, letsel of overlast, meldt de website van het KNMI.
In het midden en oosten van het land valt maandagmiddag naar verwachting nog enkele centimeters sneeuw. In het westen wordt het droger. Wegen kunnen nog glad zijn door ijzel.
Om 13.00 uur moet de waarschuwing ook in Flevoland en Utrecht worden afgeschaald naar code geel.
