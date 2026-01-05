EU staat achter soevereiniteit Groenland na dreiging Trump

BRUSSEL (ANP) - De Europese Unie blijft achter de nationale soevereiniteit van Groenland staan, ook na nieuwe dreigingen van de Amerikaanse president Donald Trump om het eiland te annexeren. "We hebben dit eerder al gehoord, we houden vast aan wat we hier eerder over hebben gezegd", zei een woordvoerder van de Europese Commissie.

Wat de Commissie betreft is Groenland een "autonoom gebied in het koninkrijk Denemarken", stelt de woordvoerder. Enige verandering daarin is aan de Groenlanders zelf, aldus de zegsvrouw.

De Groenlandse premier Jens Frederik Nielsen, vorig jaar verkozen, is woest en wil dat Trump stopt met de dreigementen. De Deense premier Mette Frederiksen noemt het "absurd" dat de VS de macht in Groenland zouden moeten overnemen.

De woordvoerder noemt de dreiging van Trump over Groenland onvergelijkbaar met de situatie in Venezuela. "De EU en daarmee Groenland zijn namelijk een bondgenoot van de Verenigde Staten", stelt ze.