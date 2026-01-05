Treinuitval rond Amsterdam duurt tot zeker in de middag

AMSTERDAM (ANP) - Tot zeker 14.15 uur maandagmiddag rijden er door het winterse weer geen treinen in de regio Amsterdam, meldt de NS. Die werkt de reisplanner nog bij en dus kan er in de tussentijd onjuiste informatie staan. Schiphol is moeilijk bereikbaar. Er rijden geen treinen en de meeste bussen van Connexxion gaan ook niet meer naar het vliegveld.

Ook internationale treinen kunnen niet van en naar Amsterdam. De NS meldt op de internationale site dat tickets met EuroCity en EuroCity Direct de hele dag geldig zijn, zonder dat reizigers die hoeven te wijzigen. Vliegtuigen kunnen tot in ieder geval 13.00 uur niet landen op Schiphol.

ProRail is bezig gestrande treinen in de regio Amsterdam naar perrons te brengen. Taxicentrale Amsterdam (TCA) heeft het een stuk drukker dan normaal, de directeur denkt een verdubbeling van het aantal ritten te halen vergeleken met een normaal rustige 5 januari in andere jaren.

Gratis koffie

De NS laat weten dat wachtende reizigers gratis koffie kunnen krijgen op perrons met een Kiosk. Dat geldt voor treinreizigers in het hele land, want ook op veel andere plekken zijn er grote storingen in het treinvervoer.

Treinen kunnen kort voor vertrek nog uitvallen, waarschuwt de NS. "Ga niet op reis of maak gebruik van alternatief vervoer."