Code oranje in Groningen en Friesland om ijzel

DE BILT (ANP) - In Groningen en het oosten van Friesland komt zaterdagochtend ijzel voor. Het KNMI heeft daarom in die twee provincies tot 09.00 uur code oranje afgekondigd. "Door regen op een bevroren ondergrond komt op uitgebreide schaal gladheid voor", zegt een woordvoerder van het KNMI.

In vrijwel het hele land geldt verder code geel vanwege gladheid. Er is kans op ongelukken door gladde bruggen, wegen, fietspaden en voetpaden. In het oosten van Nederland kan het verkeer ook hinder ondervinden door mist(banken).