Opnieuw synagoge in Sydney beklad met antisemitische graffiti

SYDNEY (ANP/RTR) - Opnieuw is in de Australische stad Sydney een synagoge beklad met antisemitische graffiti. Nadat vrijdag al een Joods gebedshuis in de voorstad Allawah was beklad met swastika's en de leus 'Hitler on top', was het doelwit zaterdag een synagoge in de stadswijk Newtown.

Ook een huis in het oosten van Sydney, een belangrijke ontmoetingsplaats van de Joodse gemeenschap in de stad, werd beklad met antisemitische graffiti, aldus de politie. Zij onderzoekt bovendien nog enkele aanstootgevende leuzen op een straatposter in de buitenwijk Marrickville.

De bekladding van de twee synagogen dit weekend vormt een nieuwe stap binnen een hele reeks antisemitische incidenten in Australië het afgelopen jaar. Meerdere gebouwen en auto's in Sydney werden al beklad met graffiti. En er was brandstichting in een synagoge in Melbourne, een daad die de politie als terrorisme heeft bestempeld.

Het aantal antisemitische en islamofobe incidenten in Australië is toegenomen sinds Hamas Israël in oktober 2023 aanviel en Israël de oorlog in Gaza begon. Sommige Joodse organisaties vinden dat de Australische regering niet voldoende actie onderneemt.