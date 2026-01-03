Code oranje in Utrecht en Gelderland om gladheid door sneeuw

DE BILT (ANP) - In een strook over het midden van het land kan zaterdagochtend plaatselijk 5 tot 10 centimeter sneeuw vallen. Het KNMI heeft daarom code oranje uitgeroepen voor Utrecht en Gelderland. In de rest van het land geldt code geel.

Het verkeer moet rekening houden met gladheid door winterse buien en door bevriezing van natte wegen. De code oranje geldt tot zaterdagochtend 11.00 uur. De gladheid door winterse omstandigheden houdt het hele weekend aan.

Rijkswaterstaat heeft sinds vrijdag 19.00 uur ruim 6 miljoen kilo zout gestrooid en sindsdien in totaal meer dan 70.000 kilometer gereden. De verkeersdienst waarschuwde al eerder dat op rustige verkeersdagen de kans op gladheid nog groter is. Het gestrooide zout wordt dan minder goed ingereden.