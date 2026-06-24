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Code oranje van kracht in groot deel Nederland om extreme hitte

Samenleving
door anp
woensdag, 24 juni 2026 om 12:08
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DE BILT (ANP) - In een groot deel van Nederland is om 12.00 uur code oranje ingegaan wegens extreme hitte. De weerwaarschuwing werd maandag al aangekondigd en geldt vooralsnog tot vrijdag 08.00 uur.
Code oranje geldt voor heel het land met uitzondering van Groningen, Friesland, Drenthe en het Waddengebied. Daar wordt het iets minder heet en geldt code geel.
De maximumtemperaturen in het midden en zuiden van het land klimmen naar 34 tot 39 graden, met de hoogste waarden in het zuiden en in grotere steden. De combinatie van hoge temperaturen en luchtvochtigheid "zorgt voor een onaangename, benauwde hitte", aldus het KNMI. Vooral ouderen en mensen met een kwetsbare gezondheid kunnen hierdoor gezondheidsklachten krijgen, stelt het weerinstituut.
Woensdag en donderdag is in heel Nederland het hitteprotocol van kracht, meldde Rijkswaterstaat al. Dat is bedoeld om automobilisten met pech op warme dagen niet langer dan nodig te laten wachten op het hete asfalt. Op diverse plekken in Nederland zijn de programma's van evenementen aangepast wegens de hitte, of zelfs helemaal afgelast.
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