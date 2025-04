Coenradie heeft 500 miljoen nodig, anders loopt cellentekort op

DEN HAAG (ANP) - Staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie) is teleurgesteld dat in de voorjaarsnota geen extra geld is uitgetrokken voor de gevangenissen, terwijl ze hier wel om heeft gevraagd. De PVV-bewindsvrouw zegt ongeveer 500 miljoen euro nodig te hebben. Een groot deel hiervan is bestemd voor "noodzakelijke renovaties" van gevangenissen. Zonder dat opknapwerk moet Coenradie op den duur gevangenen nog vroeger vrijlaten om plaats te maken in de gevangenissen, dan de twee weken die ze onlangs mogelijk heeft gemaakt.