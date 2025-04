Nieuw in Spanje: 'ninja-flitspaal' is piepklein en doet pijn (in de portemonnee)

De Spaanse verkeerspolitie gooit een nieuw wapen in de strijd tegen verkeersdoden: een flitser die niet op je snelheid let, maar of je wel helemaal tot stilstand komt bij een stopbord. Deze flitsers worden vanwege hun kleine formaat al ‘ninja-flitsers’ genoemd. En wie niet gehoorzaamt? Die kan een boete tot 200 euro verwachten – plus vier strafpunten op het rijbewijs.

De officiële naam is ‘Video Stop’, maar in de volksmond is het al snel de ninja-flitser geworden. Logisch, want het apparaat is zó klein en slim geplaatst dat je het nauwelijks ziet. De eerste staat inmiddels in de regio Madrid, op de M-222 tussen Valdaracete en Estremera op een kruising die al vaker het decor was van nare ongelukken.

Wat doet de flitser precies?

Simpel: hij kijkt of je daadwerkelijk stopt bij het stopbord. Doe je dat niet, dan registreert de flitser dat op video. Die beelden worden doorgestuurd naar het boetecentrum van de Spaanse verkeersdienst DGT, waar wordt beoordeeld of er een boete volgt.

Volgens de DGT gaat het niet om het uitdelen van boetes, maar om het verbeteren van de veiligheid. Vooral op rustige landwegen blijken automobilisten nogal eens een stopbord in de wind te slaan. En dat terwijl juist op die plekken het risico op ongelukken relatief groot is.

Testfase

Voor nu is het nog een proef. De Spaanse verkeersdienst wil eerst kijken of de technologie goed werkt. Maar als de resultaten positief zijn, kunnen er snel meer van dit soort flitsers opduiken bij stopborden in andere delen van het land.