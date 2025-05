Coenradie: relschoppers Scheveningen mogen niet ontkomen

DEN HAAG (ANP) - De jongeren die donderdagavond in Scheveningen rellen veroorzaakten in Scheveningen mogen daarmee niet wegkomen, vindt staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie). Ze reageerde bij televisieprogramma Goedemorgen Nederland als eerste bewindspersoon op de rellen: "Deze gasten moeten weten dat ze niet onaantastbaar zijn, want dit kan niet."

Donderdagavond meldde de politie dat er geen aanhoudingen zijn verricht. Coenradie is blij dat er veel beelden zijn waarop de daders mogelijk te identificeren zijn, "Leve de camera, zou ik zeggen. Ik denk dat het zaak is om alle beelden te bekijken en mensen op te kunnen pakken."

De staatssecretaris benadrukt ook de verantwoordelijkheid van de ouders van de jongeren: "Het zijn 13-, 14-jarigen, dat zijn nog kinderen. Ik vraag me af wat die ouders hiervan vinden."

Dilan Yesilgöz, fractieleider van de VVD is het op X met de staatssecretaris eens: "Wat het tuig betreft: zo snel mogelijk voor een rechter en stevig straffen."