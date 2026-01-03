ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Colombiaanse president stuurt troepen naar grens met Venezuela

Samenleving
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 11:17
anp030126093 1
BOGOTA (ANP/AFP) - De Colombiaanse president Gustavo Petro heeft naar eigen zeggen extra militairen gestuurd naar het grensgebied met Venezuela. Dit is een reactie op Amerikaanse aanvallen op het buurland. President Donald Trump heeft gezegd dat elitetroepen in een 'briljante operatie' de Venezolaanse leider Nicolás Maduro hebben gevangengenomen.
De linkse president Petro is een fel criticus van Trump. Hij meldde afgelopen week al een Amerikaanse militaire aanval op een vermoedelijk centrum van drugscriminelen in het westen van Venezuela.
loading

POPULAIR NIEUWS

_185eed19-08c3-4887-b372-c8ab28f6c093

Het verborgen leven van Poetin: tussen macht en mysterie

anp 487442358

Heb je oliebollen over? Dit kun je ermee doen

chart

Nederland in cijfers: zo veranderden we in tien jaar

88846797_m

Brandend maagzuur: simpele gewoontes die vaak meer doen dan een pil

anp020126097 1

Plaatselijk tot 10 centimeter sneeuw, code geel verlengd

schermafbeelding 2024 05 20 om 144807

Van glad tot ruig: 100 jaar mannenkapsels in 1 minuut

Loading