Venezuela kondigt 'massale inzet' van militaire middelen aan

Samenleving
door anp
zaterdag, 03 januari 2026 om 11:10
CARACAS (ANP/AFP/RTR) - Venezuela kondigt een "massale inzet" van militaire middelen aan, meldt de Venezolaanse minister van Defensie Vladimir Padrino na Amerikaanse aanvallen op het land. "Venezuela zal zich verzetten tegen de aanwezigheid van buitenlandse troepen."
Volgens de Amerikaanse president Donald Trump is president Nicolás Maduro gevangen genomen en zijn hij en zijn vrouw het land uit gevlogen.
Een van de aanvallen zou volgens Padrino op woonwijken hebben plaatsgevonden. Hij meldt dat er nog informatie wordt verzameld over eventuele doden en gewonden.
